İngiltere beklentilerin üzerinde faiz artırdı

Banka, politika faizini 50 baz puan yükselterek yüzde 4,50'den 5,00'a çıkardı. Analistler ise faizin 25 baz puan artırılmasını bekliyorlardı. Bununla birlikte piyasalar sabah saatlerinden bu yana BoE'nin faizi 50 baz puan artıracağını fiyatlıyorlardı.

Faizin 50 baz puan artırılması karırı 2'ye karşı 7 oy ile alındı. Para Politikası Komitesi üyelerinden Silvana Tenreyro ve Swati Dhingra faizin yüzde 4,50'de sabit tutulması yönünde oy verdiler.

Para Politikası Komitesi yaptığı açıklamada, "Son veriler enflasyon sürecinde daha fazla inatçılık olduğu gösterdi. Yurti içi fiyatlarda ikinci tur etkiler ve ücret gelişmelerinin kaybolmalarının ortaya çıktıkları süreden daha uzun sürmeleri büyük olasılık" ifadelerine yer verdi.

BoE Başkanı Andrew Bailey, faiz kararına ilişkin olarak Maliye Bakanı Hunt'a gönderdiği mektupta da, "Para Politikası Komitesi, enflasyonu orta vadede yüzde 2 hedefine sürdürülebilir şekilde döndürmek için ne gerekiyor ise yapacak" dedi.