İngiltere ekonomisi büyüme göstermedi

Ekonomistler GSYH'nın aylık bazda %0,2 oranında büyümesini bekliyordu. Ülkenin ekonomik üretimi Temmuz ayında da artmayarak Haziran ayında kaydedilen durgunluğu devam ettirdi.

Haberin Devamı

Bu durum, ABD ve Avrupalı emsallerinin çoğundan daha hızlı büyüdüğü bir ilk yarının ardından ekonominin bu yılın geri kalanındaki seyrine ilişkin şüpheleri artırıyor.

Temmuz ayında GSYH geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 arttı. Temmuzda sona eren 3 ayda GSYH, bir önceki 3 aya göre yüzde 0,5 yükseldi.