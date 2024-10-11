İngiltere ekonomisi büyümeye geri döndü

Ulusal İstatistik Ofisi, sanayi üretiminin bir önceki ay kaybettiği üretimin bir kısmını geri kazanmasıyla ekonominin Ağustos ayında aylık %0,2 büyüyerek Haziran ve Temmuz aylarındaki durgunluktan daha iyi bir performans sergilediğini belirtti.

Haberin Devamı

Ekonomistler de gayrisafi yurtiçi hasılada %0,2'lik bir artış bekliyordu. Bu artış, ekonomiyi, üretimin 2023 sonunda hafif bir durgunluktan toparlandığı bu yılın başlarında kaydettiği büyümeye geri döndürdü.

Bir yıl öncesine göre GSYH %1,0 artarak ekonomistlerin %1,4'lük büyüme tahmininin altında kaldı. Ağustos ayında imalat sektöründe üretim bir önceki aya göre yüzde 1,1, sanayi sektöründe yüzde 0,5 arttı.

Yıllık bazda bakıldığında sanayi sektörlerinde üretim yıllık yüzde 1,6 ve imalat sektöründe yüzde 0,3 azaldı.