Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanparaİngiltere ekonomisi daraldı
HaberlerUzmanpara Haberleri İngiltere ekonomisi daraldı

İngiltere ekonomisi daraldı

İngiltere ekonomisi ağustos ayında daralma gösterdi.

12.10.2022 - 09:21 |
İngiltere ekonomisi daraldı

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre GSYH ağustos ayında daralma kaydetti. Ağustos ayında GSYH yüzde 0,3 oranında daraldı. Temmuz ayında GSYH revize verilerle yüzde 0,1 büyüdü.

Ekonomistler ise ağustos ayında GSYH'nın değişim göstermeyeceğini tahmin ediyordu.

Ağustos ayında sona eren 3 ayda GSYH mayıs ayında sona eren 3 aya göre de yüzde 0,3 daraldı.

Sizin İçin Seçtiklerimiz
Sizin İçin Seçtiklerimiz
'Müdürünün yasak aşkını ifşa etti’ iddiası! Dilara'nın korkunç intiharında yeni detay

'Müdürünün yasak aşkını ifşa etti’ iddiası! Dilara'nın korkunç intiharında yeni detay

Silivri'de 48 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli yakalandı

Silivri'de 48 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli yakalandı