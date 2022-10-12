İngiltere ekonomisi daraldı
İngiltere ekonomisi ağustos ayında daralma gösterdi.
12.10.2022 - 09:21 |
İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre GSYH ağustos ayında daralma kaydetti. Ağustos ayında GSYH yüzde 0,3 oranında daraldı. Temmuz ayında GSYH revize verilerle yüzde 0,1 büyüdü.
Ekonomistler ise ağustos ayında GSYH'nın değişim göstermeyeceğini tahmin ediyordu.
Ağustos ayında sona eren 3 ayda GSYH mayıs ayında sona eren 3 aya göre de yüzde 0,3 daraldı.
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