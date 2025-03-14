İngiltere ekonomisi daraldı

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) düşüşün büyük ölçüde üretim sektöründeki daralmadan kaynaklandığını açıkladı. Ekonomistler ülkenin GSYH'sinin %0,1 oranında büyümesini bekliyordu.

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ONS verilerine göre İngiltere ekonomisi dördüncü çeyrekte %0,1 oranında büyüyerek beklentileri aştı.

O zamandan bu yana aylık GSYH verileri, Ekim ayında %0,1 daralma, Kasım ayında %0,1 genişleme ve Aralık ayında hizmetler ve üretimdeki büyüme sayesinde aylık bazda %0,4 genişleme ile karışık bir seyir izledi.