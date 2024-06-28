Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara İngiltere ekonomisi ilk çeyrekte büyüdü
Haberler Uzmanpara İngiltere ekonomisi ilk çeyrekte büyüdü

İngiltere ekonomisi ilk çeyrekte büyüdü

İngiltere ekonomisi yılın ilk çeyreğinde beklenenden biraz daha hızlı büyüdü.

28.06.2024 - 12:02 |
İngiltere ekonomisi ilk çeyrekte büyüdü

Ulusal İstatistik Ofisi tarafından açıklanan güncellenmiş rakamlara göre GSYH Ocak ve Mart ayları arasında bir önceki çeyreğe göre %0,7 oranında büyüdü. Önceki tahminler ilk çeyrekte %0,6'lık bir artışa işaret ediyordu. Yıllık bazda GSYH %2,9 büyüyerek önceki tahminleri de geride bıraktı.

Haberin Devamı

Hizmet sektörü bu çeyrekte büyümeye öncülük ederken, imalat faaliyetleri de artış gösterdi. Çeyrek boyunca neredeyse hiç durmayan yağmurlu havanın etkisiyle inşaat sektörü geriledi.

Düşük fiyat enflasyonu ve güçlü ücret artışıyla desteklenen reel gelirlerin artmasıyla tüketici harcamaları da güçlü seyretti.

TMO üreticilerden 1 milyon tonun üzerinde buğday ve arpa aldı

TMO üreticilerden 1 milyon tonun üzerinde buğday ve arpa aldı
Keles kirazında 22 bin ton rekolte bekleniyor

Keles kirazında 22 bin ton rekolte bekleniyor