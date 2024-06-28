İngiltere ekonomisi ilk çeyrekte büyüdü

Ulusal İstatistik Ofisi tarafından açıklanan güncellenmiş rakamlara göre GSYH Ocak ve Mart ayları arasında bir önceki çeyreğe göre %0,7 oranında büyüdü. Önceki tahminler ilk çeyrekte %0,6'lık bir artışa işaret ediyordu. Yıllık bazda GSYH %2,9 büyüyerek önceki tahminleri de geride bıraktı.

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Hizmet sektörü bu çeyrekte büyümeye öncülük ederken, imalat faaliyetleri de artış gösterdi. Çeyrek boyunca neredeyse hiç durmayan yağmurlu havanın etkisiyle inşaat sektörü geriledi.

Düşük fiyat enflasyonu ve güçlü ücret artışıyla desteklenen reel gelirlerin artmasıyla tüketici harcamaları da güçlü seyretti.