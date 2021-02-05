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05.02.2021 - 07:24 | | Foreks

'İngiltere ekonomisi kötü durumda değil'

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, "İngiltere ekonomisi rakamların işaret ettiği kadar kötü durumda değil." ifadelerini kullandı.

'İngiltere ekonomisi kötü durumda değil'
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İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, İngiltere ekonomisinin Kovid-19 salgını sırasındaki ekonomik performansının diğer ülkeler ile karşılaştırıldığında resmi verinin işaret ettiği kadar kötü bir yerde olmadığını söyledi.

"İngiltere'nin performansının manşet rakamların işaret ettiği kadar kötü bir yere yakın olduğunu düşünmüyorum" diye konuşan Bailey, beklenen ekonomik toparlanma gerçekleşene kadar BoE'nin teşvik politikalarını devam ettireceğini vurguladı.

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