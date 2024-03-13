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Uzmanpara 'İngiltere ekonomisi resesyondan çıkabilir'
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'İngiltere ekonomisi resesyondan çıkabilir'

Capital Economics'ten Ruth Gregory'nin analizine göre, İngiltere'nin 2024 yılının başında kısa süreli resesyondan çıkma olasılığı artıyor.

13.03.2024 - 11:52 | | Foreks Haber
'İngiltere ekonomisi resesyondan çıkabilir'

Ocak ayında %0,2 oranında büyüme gösteren ekonomi, 2023'ün ikinci yarısında yaşanan resesyonun ardından yılın ilk çeyreğinde büyümeye dönme umutlarını artırdı. Gregory, gayri safi yurtiçi hasılanın tahminlerin üzerinde, çeyrek bazında %0,1 oranında artacağını öngördü.

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Ancak, İngiltere ve Galler Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü Ekonomi Direktörü Suren Thiru, yavaş bir ekonomik toparlanma ihtimaline dikkat çekiyor. Ocak ayında güçlü perakende harcamalarının etkisiyle beklenenden daha fazla artan yurt içi üretim, toparlanmanın işaretlerini taşıyor. Ancak Thiru, yağışlı hava koşullarının şubat ayında faaliyetleri baskılamış olabileceğine ve yüksek faiz oranları ile iş gücü eksikliğinin toparlanmayı zorlaştırmaya devam edeceğine dikkat çekiyor.

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