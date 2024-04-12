İngiltere ekonomisi şubatta yavaş büyüdü

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre GSYH şubat ayında bir ay önce kaydedilen %0,3'lük büyümenin ardından biraz yavaşlayarak aylık %0,1 arttı. Piyasa beklentisi de artışın %0,1 olacağı yönündeydi.

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Rakamlar istikrarlı bir büyüme trendine işaret etse de geçen yılın ikinci yarısında içine düştüğü resesyondan çıkmaya çalışan ekonomi halen kırılgan bir durumda bulunuyor.

Şubat ayında geçen yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında GSYH %0,2 daraldı. Bu önceki ay görülen %0,3 ve piyasa beklentisi olan %0,4 daralmaya göre daha olumlu bir rakam oldu.

Ekonomi hala sıkışık durumdayken BoE'nin enflasyonun hızla düşmesi nedeniyle haziran ayındaki toplantısında faiz oranlarını mevcut yüksek seviyelerinden indirmesi bekleniyor.

Başkan Andrew Bailey, BoE'nin mart ayındaki son toplantısında, "Henüz faiz oranlarını indirebileceğimiz noktada değiliz, ancak işler doğru yönde ilerliyor" dedi.

Üç aylık dönemler itibarıyla GSYH artışı bir önceki döneme göre %0,2 oldu. Yıllık bazda ise geçen yılın aynı üç ayıyla karşılaştırıldığında %0,1 daralma görüldü.