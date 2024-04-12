Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara İngiltere ekonomisi şubatta yavaş büyüdü
Haberler Uzmanpara İngiltere ekonomisi şubatta yavaş büyüdü

İngiltere ekonomisi şubatta yavaş büyüdü

İngiltere ekonomisi şubat ayında yavaş büyümeye devam etti. Bu rakamlar muhtemelen İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz oranlarını düşürerek faaliyeti canlandırma çağrılarını artıracak.

12.04.2024 - 09:52 | | Foreks Haber
İngiltere ekonomisi şubatta yavaş büyüdü

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre GSYH şubat ayında bir ay önce kaydedilen %0,3'lük büyümenin ardından biraz yavaşlayarak aylık %0,1 arttı. Piyasa beklentisi de artışın %0,1 olacağı yönündeydi.

Haberin Devamı

Rakamlar istikrarlı bir büyüme trendine işaret etse de geçen yılın ikinci yarısında içine düştüğü resesyondan çıkmaya çalışan ekonomi halen kırılgan bir durumda bulunuyor.

Şubat ayında geçen yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında GSYH %0,2 daraldı. Bu önceki ay görülen %0,3 ve piyasa beklentisi olan %0,4 daralmaya göre daha olumlu bir rakam oldu.

Ekonomi hala sıkışık durumdayken BoE'nin enflasyonun hızla düşmesi nedeniyle haziran ayındaki toplantısında faiz oranlarını mevcut yüksek seviyelerinden indirmesi bekleniyor.

Başkan Andrew Bailey, BoE'nin mart ayındaki son toplantısında, "Henüz faiz oranlarını indirebileceğimiz noktada değiliz, ancak işler doğru yönde ilerliyor" dedi.

Üç aylık dönemler itibarıyla GSYH artışı bir önceki döneme göre %0,2 oldu. Yıllık bazda ise geçen yılın aynı üç ayıyla karşılaştırıldığında %0,1 daralma görüldü.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat: Maçları yabancı hakemler yönetmeli

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat: Maçları yabancı hakemler yönetmeli
Tayvan görevi tamam! Türk İHA ekibi Türkiye'ye doğru yola çıktı

Tayvan görevi tamam! Türk İHA ekibi Türkiye'ye doğru yola çıktı