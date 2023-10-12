İngiltere ekonomisi toparlandı

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından yapılan açıklamaya göre GSYH temmuz ayında revize edilen yüzde 0,6'lık daralmanın ardından ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı. Ekonomistler de büyümenin yüzde 0,2 olmasını bekliyordu.

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İyileşme kısmen yağışlı hava ve büyük ölçekli grevler gibi temmuz ayında faaliyeti baskılayan faktörlerin sona ermesini yansıttı. Söz konusu ayda hizmet sektörü yüzde 0,4 büyürken, imalat sektörü yüzde 0,8, inşaat sektörü yüzde 0,5 daraldı.

Rakamlar borçlanma maliyetlerindeki keskin artış karşısında ekonominin ivme kaybettiği resmini güçlendiriyor.

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) geçen ay faiz oranlarını sabit tutması 1980'lerin sonlarından bu yana görülen en agresif faiz artırım döngüsünün sona ermiş olabileceği yönündeki spekülasyonları güçlendirdi.

GSYH verisi ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 0,5 artış gösterdi.