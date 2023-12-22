İngiltere ekonomisi üçüncü çeyrekte daraldı

Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) cuma günü açıkladığı verilere göre İngiltere'nin gayri safi yurtiçi hasılası temmuz-eylül döneminde çeyrek bazda %0,1 gerileyerek kasım ayında yayınlanan ön verilerdeki yatay büyüme rakamının altında kaldı.

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The Wall Street Journal tarafından yapılan ankete katılan ekonomistler de 3. çeyrekte yatay bir büyüme bekliyordu.

Buna ek olarak ONS, daha önce ekonominin %0,2 büyüdüğünü söyledikten sonra şimdi sıfır büyüme olduğunu söyleyerek ikinci çeyrek için GSYH rakamlarını aşağı yönlü revize etti.