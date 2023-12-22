Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanparaİngiltere ekonomisi üçüncü çeyrekte daraldı
HaberlerUzmanparaİngiltere ekonomisi üçüncü çeyrekte daraldı

İngiltere ekonomisi üçüncü çeyrekte daraldı

İngiltere ekonomisi üçüncü çeyrekte hafif bir daralma yaşadı.

22.12.2023 - 12:03 |
İngiltere ekonomisi üçüncü çeyrekte daraldı

Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) cuma günü açıkladığı verilere göre İngiltere'nin gayri safi yurtiçi hasılası temmuz-eylül döneminde çeyrek bazda %0,1 gerileyerek kasım ayında yayınlanan ön verilerdeki yatay büyüme rakamının altında kaldı.

Haberin Devamı

The Wall Street Journal tarafından yapılan ankete katılan ekonomistler de 3. çeyrekte yatay bir büyüme bekliyordu.

Buna ek olarak ONS, daha önce ekonominin %0,2 büyüdüğünü söyledikten sonra şimdi sıfır büyüme olduğunu söyleyerek ikinci çeyrek için GSYH rakamlarını aşağı yönlü revize etti.

Beşiktaş'a Victor Ruiz'den kötü haber! Tazminat rakamı belli oldu

Beşiktaş'a Victor Ruiz'den kötü haber! Tazminat rakamı belli oldu

Son dakika... Borsa İstanbul 150 yaşında! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika... Borsa İstanbul 150 yaşında! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar