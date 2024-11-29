'İngiltere konut piyasası büyümeye döndü'
Emlak sitesi Zoopla'nın konut fiyat endeksine göre İngiltere genelinde konut fiyatları 17 Kasım'a kadar geçen dört haftalık sürede %1,5 oranında arttı.
Bir önceki ay %1 olan bu artış, fiyatların %1,2 düştüğü bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yıllık bazda artışa işaret ediyor. Ağustos ayındaki faiz indirimi İngiltere konut piyasasındaki hareketliliği canlandırmaya devam ediyor. Kasım ayında alıcı talebi yıllık bazda %24 artarken, anlaşmaya varılan satış sayısı %19 yükseldi. Yeni konut arzı %15 artarken, satılık konut stoku %10 artış gösterdi.
Zoopla Genel Müdürü Richard Donnell, "Konut piyasası son iki yılda artan borçlanma maliyetleri karşısında dirençli bir duruş sergiledi" dedi. Donnell, "2025 yılında konut fiyatlarının 2024 yılına kıyasla %5 daha fazla satışla %2,5 oranında artmasını bekliyoruz" dedi. Donnell, 2024 yılında konut piyasasındaki hareketliliğin artmasını daha hızlı gelir artışına ve daha düşük mortgage oranlarına bağlıyor.