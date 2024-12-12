'İngiltere konut piyasası ivme kazanıyor'

RICS'in aylık konut fiyat göstergesi Ekim ayındaki +16 seviyesinden Kasım ayında +25'e yükselerek Eylül 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

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Mortgage kreditörleri Nationwide ve Halifax da Kasım ayında konut fiyatlarında keskin bir artış olduğunu bildirdi ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) verileri Ekim ayında kreditörlerin Ağustos 2022'den bu yana konut alımları için en fazla ipoteği onayladığını gösterdi.

Ancak RICS, tüketici ve iş dünyası güveninin zayıflıyor görünmesi ve piyasaların BoE faiz indirimi beklentilerini azaltarak mortgage maliyetlerini artırması nedeniyle satışların önümüzdeki yıl yavaşlayabileceğini söyledi.