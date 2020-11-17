İngiltere ve ABD havacılık anlaşması imzaladı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiltere ve ABD arasında, ülkenin Avrupa Birliği (AB) ile devam eden geçiş sürecinin tamamlanmasının ardından uçuşların devamını sağlamak amacıyla havacılık anlaşması imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, “Söz konusu düzenleme, mevcut AB anlaşmasının yerini alacak ve (ABD ile İngiltere arasında) seyahatin devam etmesini sağlayacak.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, “Anlaşma, en yakın dostlarımız ve müttefiklerimiz ile birlikte seyahat etmeye ve ticaret yapmaya devam etme imkanı tanıyacak. Birlikte çalışarak Atlantik’in diğer yakası ile ekonomilerimizi destekleyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Söz konusu anlaşma ile İngiltere ve ABD, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren iki ülke arasında hava yolu trafiğinin sorunsuz şekilde devamını sağlamış oldu.