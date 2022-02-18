Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanparaİngiltere'de akaryakıt fiyatları rekor kırdı
HaberlerUzmanpara Haberleri İngiltere'de akaryakıt fiyatları rekor kırdı

İngiltere'de akaryakıt fiyatları rekor kırdı

İngiltere’de akaryakıta yapılan zamların ardından benzin ve dizel fiyatları kendi rekorunu tazeleyerek en yüksek seviyeye ulaştı.

18.02.2022 - 14:43 |
İngiltere'de akaryakıt fiyatları rekor kırdı

İngiltere genelinde yapılan zamlarla birlikte akaryakıt istasyonlarındaki tabelalarda da tekrar değişikliğe gidildi. İngiltere Otomobil Derneği’nin yaptığı son açıklamaya göre ülke genelinde benzinin litre fiyatı 1.48’i aşarak 1.51'e, dizel fiyatı ise litre başına 1.51'i geçerek 1.54'e yükseldi ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

İngiliz araç sigorta şirketi Raf Sözcüsü Simon Williams, 55 litrelik bir aracın yakıt deposunun tamamen doldurulması için 81,41 sterline ihtiyaç duyulduğu belirtirken “Petrol fiyatının varil başına 100 doların eşiğine gelmesi ve perakendecilerin toptan akaryakıt artışını fiyatlara hızlı bir şekilde yansıtmaya istekli olmasıyla önümüzdeki haftalarda günlük bazda yeni rekorlar kırılabilir” ifadelerini kullandı.

YENİ ZAMLAR KAPIDA

İngiltere’de 1992 yılının Mart ayından bu yana yıllık enflasyon seviyesi yüzde 7,2'ye ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Gaz ve Elektrik Piyasaları Ofisi (Ofgem), 1 Nisan itibarıyla gaz ve elektrikte de yüzde 54’e yakın bir artış olacağını açıklamıştı.

Meteoroloji tek tek saydı ve uyardı! Kar yağışı bekleniyor
Donbass'ta uyarı sirenleri çalıyor! Rusya'ya gitme çağrısı
'Pitbull' silahtan sayıldı, sahibi tutuklandı
Kırmızı alarm! Avrupa'yı etkisi altına aldı hayat durdu
Serdar Gürler korkuttu! Hastaneye kaldırıldı
Sıla Şentürk'ün babası konuştu: İnşallah bu son acı olur
Hançerli dehşet! Henüz 16 yaşındaydı
Merkez Bankası ilk kez kullandı! Faiz kararı sonrası...
G.Saray transfer etmek istedi! Dev rakip
Bakan Kasapoğlu ve Aziz Sancar gençlerle buluştu
Ukraynalı uzmanlardan korkutan uyarı! Son adım alarmı
Hande Erçel-Kerem Bürsin aşkı bitti! Fotoğrafları sildi
Defne Samyeli'nin iddialı tarzına beğeni yağdı!
Duvarlar çatlıyor! Her şey kar yağdıktan sonra başladı
-15 derecede zorla dinletti! Kim'in 'gizli' hazırlığı
Meteoroloji tek tek saydı ve uyardı! Kar yağışı bekleniyor
Meteoroloji tek tek saydı ve uyardı! Kar yağışı bekleniyor
Donbass'ta uyarı sirenleri çalıyor! Rusya'ya gitme çağrısı
Donbass'ta uyarı sirenleri çalıyor! Rusya'ya gitme çağrısı
'Pitbull' silahtan sayıldı, sahibi tutuklandı
'Pitbull' silahtan sayıldı, sahibi tutuklandı
Kırmızı alarm! Avrupa'yı etkisi altına aldı hayat durdu
Kırmızı alarm! Avrupa'yı etkisi altına aldı hayat durdu
Serdar Gürler korkuttu! Hastaneye kaldırıldı
Serdar Gürler korkuttu! Hastaneye kaldırıldı
Sıla Şentürk'ün babası konuştu: İnşallah bu son acı olur
Sıla Şentürk'ün babası konuştu: İnşallah bu son acı olur
Hançerli dehşet! Henüz 16 yaşındaydı
Hançerli dehşet! Henüz 16 yaşındaydı
Merkez Bankası ilk kez kullandı! Faiz kararı sonrası...
Merkez Bankası ilk kez kullandı! Faiz kararı sonrası...
G.Saray transfer etmek istedi! Dev rakip
G.Saray transfer etmek istedi! Dev rakip
Bakan Kasapoğlu ve Aziz Sancar gençlerle buluştu
Bakan Kasapoğlu ve Aziz Sancar gençlerle buluştu
Ukraynalı uzmanlardan korkutan uyarı! Son adım alarmı
Ukraynalı uzmanlardan korkutan uyarı! Son adım alarmı
Hande Erçel-Kerem Bürsin aşkı bitti! Fotoğrafları sildi
Hande Erçel-Kerem Bürsin aşkı bitti! Fotoğrafları sildi
Defne Samyeli'nin iddialı tarzına beğeni yağdı!
Defne Samyeli'nin iddialı tarzına beğeni yağdı!
Duvarlar çatlıyor! Her şey kar yağdıktan sonra başladı
Duvarlar çatlıyor! Her şey kar yağdıktan sonra başladı
-15 derecede zorla dinletti! Kim'in 'gizli' hazırlığı
-15 derecede zorla dinletti! Kim'in 'gizli' hazırlığı