İngiltere'de araç üretimi geriledi

Fabrikalardaki aksaklıklar ve ABD gümrük tarifelerinin otomobil üreticileri üzerinde yarattığı baskı nedeniyle İngiltere'nin araç üretimi Mayıs ayında bir yıl öncesine kıyasla beşinci ay üst üste geriledi.

Haberin Devamı

Motor Üreticileri ve Tüccarları Derneği'nin (SMMT) verilerine göre, İngiltere otomobil ve ticari araç üretimi geçen ay bir yıl öncesine göre %32,8 düşüşle 49.810 adede gerileyerek COVID-19 salgınının vurduğu 2020 yılı hariç tutulduğunda, 1949'dan bu yana Mayıs ayı üretimindeki en kötü yüzdelik düşüşe işaret etti.

SMMT, İngiltere'nin en büyük iki pazarı olan AB ve ABD'ye yapılan ihracatın sırasıyla %22,5 ve %55,4 oranında azaldığını söyledi. Üretim, siparişler ve istihdamın azalması nedeniyle İngiliz imalatı da Mayıs ayında daraldı. SMMT, ticari araçlar hariç otomobil üretiminin Mayıs ayında büyük ölçüde model değişimleri, yeniden yapılanma ve ABD gümrük tarifelerinin etkisiyle %31,5 oranında düştüğünü açıkladı.