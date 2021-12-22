İngiltere'de büyüme beklentilerin altında kaldı
İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) bugün açıkladığı nihai veriler ekonominin temmuz-eylül döneminde ilk tahminlerden daha yavaş bir büyüme gösterdiğini ortaya koydu.
22.12.2021 - 10:54 |
ONS verilerine göre ilk tahminlerde yüzde 1,3 olarak açıklanan üçüncü çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme oranı yüzde 1,1'e revize edildi. İkinci çeyrekte büyüme yüzde 5,4 olmuştu.
Üçüncü çeyrek GSYH verileri İngiltere ekonomisinin pandemi öncesine göre yüzde 1,5 aşağıda olduğunu ortaya koydu.
ONS'nin verdiği bilgiye göre üçüncü çeyrekte işletme yatırımları önceki 3 aya göre yüzde 2,5 azaldı. Yatırımlar pandemi öncesinin yüzde 12 altında kaldı.