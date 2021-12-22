Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanparaİngiltere'de büyüme beklentilerin altında kaldı
HaberlerUzmanpara Haberleri İngiltere'de büyüme beklentilerin altında kaldı

İngiltere'de büyüme beklentilerin altında kaldı

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) bugün açıkladığı nihai veriler ekonominin temmuz-eylül döneminde ilk tahminlerden daha yavaş bir büyüme gösterdiğini ortaya koydu.

22.12.2021 - 10:54 |
İngiltere'de büyüme beklentilerin altında kaldı

ONS verilerine göre ilk tahminlerde yüzde 1,3 olarak açıklanan üçüncü çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme oranı yüzde 1,1'e revize edildi. İkinci çeyrekte büyüme yüzde 5,4 olmuştu.

Üçüncü çeyrek GSYH verileri İngiltere ekonomisinin pandemi öncesine göre yüzde 1,5 aşağıda olduğunu ortaya koydu.

ONS'nin verdiği bilgiye göre üçüncü çeyrekte işletme yatırımları önceki 3 aya göre yüzde 2,5 azaldı. Yatırımlar pandemi öncesinin yüzde 12 altında kaldı.

    Bakan Koca'dan Turkovac çağrısı: Bu mücadeleyi kendi aşınızla vereceksiniz
    S-400'ün üreticisi, geliştirdiği otomobilin ilk görüntülerini paylaştı
    Merkez Bankası yeni talimatı yayımladı!
    Putin'den gizelimli açıklama! 'Eski bir ABD Başkanı' dedi isim vermedi...
    Sanat dünyasının acı kaybı! Faruk Tınaz hayatını kaybetti
    Ilıcalı yeni teknik direktörünü buldu! Sergen Yalçın derken büyük sürpriz
    Marketlerde fiyatlar ne zaman inecek? Açıkladı: Türkiye'de var...
    6.2'lik depremi bildi! Telefonlara uyarı mesajı geldi
    Dikkat çeken TURKOVAC yorumu: 13 basamak, 400 laboratuvar
    Yusuf Yazıcı transfer görüşmesi için geldi
    Ahu Sungur: Asla olmaz' dedim, altı ay sonra evlendik!
    Kamyonetin altında korkunç son!
    Üç kardeşinin canını aldı! Sadiye yaşamak istiyor...
    Burak Kut'un doktor eşi Cansen Yeni'den çirkin yoruma cevap!
    Sigortacılıkta yeni dönem başladı!
    Bakan Koca'dan Turkovac çağrısı: Bu mücadeleyi kendi aşınızla vereceksiniz
    Bakan Koca'dan Turkovac çağrısı: Bu mücadeleyi kendi aşınızla vereceksiniz
    S-400'ün üreticisi, geliştirdiği otomobilin ilk görüntülerini paylaştı
    S-400'ün üreticisi, geliştirdiği otomobilin ilk görüntülerini paylaştı
    Merkez Bankası yeni talimatı yayımladı!
    Merkez Bankası yeni talimatı yayımladı!
    Putin'den gizelimli açıklama! 'Eski bir ABD Başkanı' dedi isim vermedi...
    Putin'den gizelimli açıklama! 'Eski bir ABD Başkanı' dedi isim vermedi...
    Sanat dünyasının acı kaybı! Faruk Tınaz hayatını kaybetti
    Sanat dünyasının acı kaybı! Faruk Tınaz hayatını kaybetti
    Ilıcalı yeni teknik direktörünü buldu! Sergen Yalçın derken büyük sürpriz
    Ilıcalı yeni teknik direktörünü buldu! Sergen Yalçın derken büyük sürpriz
    Marketlerde fiyatlar ne zaman inecek? Açıkladı: Türkiye'de var...
    Marketlerde fiyatlar ne zaman inecek? Açıkladı: Türkiye'de var...
    6.2'lik depremi bildi! Telefonlara uyarı mesajı geldi
    6.2'lik depremi bildi! Telefonlara uyarı mesajı geldi
    Dikkat çeken TURKOVAC yorumu: 13 basamak, 400 laboratuvar
    Dikkat çeken TURKOVAC yorumu: 13 basamak, 400 laboratuvar
    Yusuf Yazıcı transfer görüşmesi için geldi
    Yusuf Yazıcı transfer görüşmesi için geldi
    Ahu Sungur: Asla olmaz' dedim, altı ay sonra evlendik!
    Ahu Sungur: Asla olmaz' dedim, altı ay sonra evlendik!
    Kamyonetin altında korkunç son!
    Kamyonetin altında korkunç son!
    Üç kardeşinin canını aldı! Sadiye yaşamak istiyor...
    Üç kardeşinin canını aldı! Sadiye yaşamak istiyor...
    Burak Kut'un doktor eşi Cansen Yeni'den çirkin yoruma cevap!
    Burak Kut'un doktor eşi Cansen Yeni'den çirkin yoruma cevap!
    Sigortacılıkta yeni dönem başladı!
    Sigortacılıkta yeni dönem başladı!
    Cansu Tosun ile oğlu Marsel'in kar sevinci

    Cansu Tosun ile oğlu Marsel'in kar sevinci

    İngiltere'den tedirgin eden haber! İlk kez bu kadar yüksek...

    İngiltere'den tedirgin eden haber! İlk kez bu kadar yüksek...