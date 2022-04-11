İngiltere'de büyüme ilk tahminin altında kaldı

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından açıklanan verilere göre şubat ayında GSYH geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 büyüdü. İlk tahminde büyüme yüzde 10 olarak açıklanmıştı.

Ekonomistler şubat ayında büyümenin yüzde 9,5 olmasını bekliyordu.

Şubat ayında GSYH bir önceki aya göre ise sadece yüzde 0,1 büyüdü. Beklenti yüzde 0,3 büyüme olacağı yönündeydi. Şubat ayında büyümeye ana katkı hizmet sektöründen geldi. Hizmetler bir önceki aya göre yüzde 0,2 büyüme gösterdi. İnşaat yüzde 0,1 ve sanayi üretimi yüzde 0,6 azaldı.

İngiltere ekonomisi şubat ayında 2020 yılı Şubat ayının yüzde 1,5 üzerine çıktı. Hizmetler sektörü salgın öncesinin yüzde 2,1, inşaat yüzde 1,1 üzerine çıkarken, sanayi üretimi ise yüzde 1,9 altında kalmaya devam etti.