İngiltere'de büyüme pandemi öncesine ulaştı
İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre kasım ayında İngiltere ekonomisi pandemi öncesindeki büyüklüğüne ulaştı.
14.01.2022 - 10:57 |
Kasım ayında İngiltere'de GSYH yüzde 0,9 büyüdü. Ekim ayında büyüme yüzde 0,2 olmuştu.
ONS verilerine göre kasım sonunda GSYH, Şubat 2020'nin yüzde 0,7 üzerine çıktı.
Verilerde bir revizyon olmaması ve aralık ayında GSYH'nın yüzde 0,2'den fazla düşmemesi halinde Ekim-Aralık 2021 döneminde GSYH'nın 2019 yılı dördüncü çeyrek GSYH rakamının üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor.