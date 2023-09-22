İngiltere'de ekonomik aktivite yavaşladı

Hizmet sektörü faaliyetlerinin zayıflamasıyla birlikte S&P Global/Cips satın alma yöneticileri endeksi eylülde, ağustos ayındaki 48,6 seviyesinden 46,8'e gerileyerek son 32 ayın en düşük seviyesine indi.

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Ekonomistler eylülde PMI'nın 48,7 olmasını bekliyordu.

S&P Global Market Intelligence Ekonomisti Chris Williamson, eylül ayı için hayal kırıklığı yaratan Bileşik PMI'nın "İngiltere'de bir resesyonun giderek daha olası göründüğü" anlamına geldiğini söyledi.

S&P, İngiltere Merkez Bankası'nın önceden gördüğü zayıf PMI okumasının bu hafta gösterge faiz oranlarını yüzde 5,25'te tutma yönündeki bıçak sırtı kararına katkıda bulunduğunu söyledi.

İngiltere ekonomisi 2023'ün ilk iki çeyreğinde genişledi, ancak Williamson şu anda "Artan hayat pahalılığı ve faiz oranlarındaki son hızlı yükselişin ekonomi üzerinde giderek artan bir etkisi" olduğunu vurguladı.

Hizmetler endeksi bir önceki ay 49,5 iken eylülde 47,2'ye düştü. Ağustos ayında 44,1 olan imalat endeksi ise eylül ayında 44,6'ya yükseldi.

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Capital Economics danışmanlık şirketinden Ashley Webb, PMI'ların "nadiren GSYH büyümesinin doğru bir tahmincisi" olmasına rağmen, son trendin GSYH'nin üçüncü çeyrekte daralacağı görüşünü desteklediğini söyledi.