İngiltere'de enerji faturaları tahminleri aşabilir

Danışmanlık şirketi Cornwall Insight bu kış enerji faturalarının ilk tahminlerin de üzerine çıkmasının beklendiğini bildirdi.

Cornwall Insight raporuna göre hanehalkı yıllık ortalama enerji faturalarının ekim ayında, temmuz ayındaki 3 bin 359 sterlinden 3 bin 582 sterline çıkması bekleniyor.

Ocak ayında 12 aylık faturanın 4 bin 266 sterlin, 2023 yılı Nisan ayında ise 4 bin 427 sterlin olacağı öngörülüyor.

2023 yılı Nisan ayı için daha önce beklenti enerji faturalarının 3 bin 729 sterlin olacağı yönündeydi.