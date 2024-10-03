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İngiltere'de hizmet sektöründe büyüme yavaşladı

İngiltere'de hizmet sektöründe büyüme hızı eylülde yavaşladı.

03.10.2024 - 13:01 | | AA
İngiltere'de hizmet sektöründe büyüme yavaşladı

S&P Global, İngiltere'de eylüle ilişkin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini açıkladı.

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Buna göre, ülkede hizmet sektörü PMI eylülde 52,4 oldu. Hizmet sektörü PMI ağustosta 53,7 olarak hesaplanmıştı.

Böylece, hizmet sektörü aktivitesi eylülde önceki aya göre ivme kaybetmesine rağmen büyüme bölgesi olan 50 seviyesinin üzerinde kaldı.

Ayrıca, hizmet sektörü PMI Kasım 2023'ten beri pozitif bölgede seyretti.

Öte yandan, hizmet sektörü sağlayıcıları, hükümetin 30 Ekim'de açıklayacağı Sonbahar Bütçesi öncesinde müşterilerinde büyük yatırım kararları için "bekle-gör" yaklaşımının hakim olduğunu raporladı.

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