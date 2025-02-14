İngiltere'de ilk kez ev alanların sayısı arttı

Halifax'ın verilerine göre, İngiltere'de ilk kez ev alanların sayısı geçen yıl neredeyse beşte bir oranında arttı. Banka, 2024 yılında 341.068 kişinin ilk mülklerini satın aldığını ve bu sayının 2023 yılına göre %19 arttığını belirtti.

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Banka, emlak merdivenine adım atan kişilerin geçen yıl ipotekle yapılan tüm ev alımlarının %54 ile yarısından fazlasını oluşturduğunu söyledi.

Rakamlar 2023'teki %22'lik düşüşten bir toparlanma olduğunu ortaya koysa da, 2022'deki kadar yüksek değil. O yıl 367.870 ilk kez alıcı kaydedilmişti.

Bankanın ipotek başkanı Amanda Bryden, artışın faiz oranlarının gevşemesi ve istikrar kazanmasıyla ipotek satın alınabilirliğindeki iyileşmeyi yansıttığını ve merdivene adım atanlar için daha fazla kesinlik sağladığını söyledi.