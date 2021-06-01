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İngiltere'de imalat sanayi endeksi arttı

İngiltere’de imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) 2021 yılının mayıs ayında 65,6 seviyesine yükseldi.

01.06.2021 - 15:09 | | AA
İngiltere'de imalat sanayi endeksi arttı

IHS Markit/CIPS İngiltere'de imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksini açıkladı. İngiltere’de imalat sanayi endeksi 2021 yılının mayıs ayında 65,6 seviyesine yükseldi.

Böylece ülkede imalat sanayi PMI verisi 1994 yılının temmuz ayından bu yana en yüksek seviyesini görmüş oldu.

IHS Markit/CIPS’ten yapılan açıklamada, “Şirketlerin siparişlerindeki artış ekonominin yeniden açılmasıyla birlikte tüketici güvenine işaret ediyor.” ifadeleri kullanıldı.

Bir önceki ayda (nisan) ülkede imalat PMI verisi 60,9 seviyesinde gerçekleşmişti. İngiltere Merkez Bankası (BoE), ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 7,25 büyümesini bekliyor.

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