İngiltere'de istihdam artışı ivme kaybetti

KPMG ve REC'in kalıcı personel işe alım ölçümü haziran ayında, mayıs ayındaki 59,2 puandan 54,8 puana geriledi.

İşe alım göstergesi 7 aydır azalıyor ve haziran ayı değeri son 16 ayın en düşük seviyesinde.

REC CEO'su Neil Carberry yaptığı değerlendirmede verilerin iş gücü piyasasının hala güçlü olduğunu gösterdiğini, ancak istihdamda pandemi sonrasında tepe noktasının geride kaldığını işaret ettiğini belirtti.