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İngiltere'de istihdam rekor sayıda arttı

İngiltere'de aralık ayında istihdam rekor artış gösterdi.

18.01.2022 - 10:32 |
İngiltere'de istihdam rekor sayıda arttı

İngiltere'nin iş gücü piyasası Covid-19 vaka sayılarında yaşanan artışa rağmen güçlü bir iyileşme gösterdi. Aralık ayında İngiliz işverenler 184 bin kişiye istihdam sağladı ve toplam istihdam Şubat 2020'nin yüzde 1,4 üzerine çıktı.

Geniş tanımlı işsizlik oranı kasımda sona eren 3 ayda yüzde 4,2 olan beklentilerin altında yüzde 4,1 seviyesinde gerçekleşti. Bu, Haziran 2020'den bu yana görülen en düşük oran oldu.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak yaptığı açıklamada, "Bugünkü rakamlar çalışan sayısının rekor seviyelere yükselmesi ve işsizlik bildirimlerinin 2006 Aralık ayından bu yana görülen en düşük seviyeye inmesi ile iş gücü piyasasının kuvvetli olduğunu kanıtlıyor" diye konuştu.

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