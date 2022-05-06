İngiltere'de konut fiyatları 10 aydır artıyor

Halifax verilerine göre konut fiyatlarında yıllık artış oranı yüzde 10,8'e çıktı.

Konut fiyatlarında en yüksek artış yüzde 14,9 ile Kuzey İrlanda'da gerçekleşti. Bu artış oranı 2007 yılından bu yana görülen en yüksek oran olarak kayıtlara geçti.

Nisan ayında ortalama konut fiyatı 286 bin 79 sterlin seviyesinde gerçekleşti.