İngiltere'de konut fiyatları artış gösterdi

Halifax ve Markit tarafından derlenen verilere göre geçen ay konut fiyatlarında yüzde 1,1 artış yaşandı. Böylece bir önceki ay ortalama 282 bin 360 sterlin olan fiyatlar şubat ayında 285 bin 476 sterlin seviyesine çıktı.

Fiyatlarda yıllık bazda artış oranı revize edilmiş önceki iki ayda olduğu gibi yüzde 2,1 seviyesinde kaldı.

Üç aylık ortalama fiyatlar ise yüzde 2,5 düşüş gösterdi.