İngiltere'de konut fiyatları artış gösterdi

Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), tarafından yapılan ankette konut fiyatları dengesi Eylül ayındaki +11 seviyesinden +16'ya yükseldi.

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RICS'in anketi 21 Ekim ve 7 Kasım tarihleri arasında yapıldı ve yanıtların yaklaşık üçte ikisi Reeves'in 30 Ekim'de bütçesini açıklamasından önce geldi.

RICS, anketin çizdiği görünümün parlaklaştığını söylerken, önümüzdeki üç ay için fiyat beklentileri Eylül ayında +12 iken Ekim ayında +20'ye yükseldi.

RICS piyasa analizi başkanı Tarrant Parsons, "Bütçeyi takiben tahvil getirilerindeki artış ve son birkaç hafta içinde faiz oranı beklentilerindeki genel artış, piyasanın kısa vadede mücadele etmesi için muhtemelen bir rüzgar oluşturacaktır" dedi.