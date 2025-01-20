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Uzmanparaİngiltere'de konut fiyatları artış gösterdi
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İngiltere'de konut fiyatları artış gösterdi

İngiltere'deki konut fiyatları 2025'in başında son bir buçuk yılın en büyük artışını yaşadı. Rightmove, 26 Aralık'tan bu yana yeni satıcılarda rekor artış olduğunu açıkladı.

20.01.2025 - 09:43 | | Foreks Haber
İngiltere'de konut fiyatları artış gösterdi

Çevrimiçi emlak web sitesi Rightmove, piyasaya sürülen konutun ortalama fiyatının Ocak ayında %1,7 artarak 366 bin 189 sterline çıktığını, Kasım ve Aralık aylarındaki mevsimsel düşüşlerden sonra toparlandığını bildirdi.

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Bu, 2020'den bu yana Ocak ayındaki ve Mayıs 2023'ten bu yana herhangi bir aydaki en büyük artış olarak kaydedildi. Rightmove ayrıca, Birleşik Krallık'ta 26 Aralık olarak bilinen Boxing Day'den bu yana rekor sayıda yeni satıcının evlerini piyasaya sürdüğünü söyledi.

Rightmove'da ipotek uzmanı olan Matt Smith, "2025'e girerken, konut piyasası zaten güçlü bir faaliyetin sinyallerini veriyor ve alıcıların talebi her geçen yıl artıyor" dedi. Rightmove, aynı dönemde piyasaya çıkan konut sayısının bir yıl öncesine göre %11 arttığını açıkladı.

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