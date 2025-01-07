'İngiltere'de konut fiyatları bu yıl artabilir'

RBC Capital Markets Analisti Anthony Codling, Halifax Fiyat Endeksi'ne atıfta bulunarak İngiltere'de konut fiyatlarının Aralık ayındaki %0,2'lik düşüşe rağmen 2025 yılında artmasının beklendiğini belirtti.

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Codling, ülkenin daha geniş makroekonomik görünümü üzerinde belirsizlik devam etse de, konut talebinin arzı geride bırakmaya devam ettiğini belirtti.

"Artan yaşam maliyetleri, uzun süredir yüksek olan mortgage oranları ve bütçe, ev sahibi olma arzusunu azaltmadı" diyen Codling, “Bugünkü konut fiyatları rakamlarının satın almak isteyenlerin fikrini değiştirmesi pek olası değil, çünkü piyasanın genel havası yakın vadede önemli artışlar ya da düşüşler yerine istikrardan yana” değerlendirmesini yaptı.