İngiltere'de konut fiyatları değişmedi

Halifax tarafından yayımlanan verilere göre İngiltere'de konut fiyatları Haziran ayında bir önceki aya göre değişim göstermedi.

Haberin Devamı

Halifax, Mayıs ayına ilişkin verisini revize ederek daha önce açıklanan %0,4'lük düşüş yerine %0,3'lük bir gerileme olduğunu bildirdi. Bu veriler, Nisan ayında uygulanan mülk alım-satım vergisi artışının ardından İngiltere'deki konut piyasasının mevcut durgunluğunu pekiştiriyor. Halifax'ın ölçümlerine göre, konut fiyatları şu anda geçen yılın sonundaki seviyelerinin biraz altında bulunuyor.

Halifax Mortgage Departmanı Başkanı Amanda Bryden, artan ücretlerin desteğiyle piyasanın hala direnç gösterdiğini belirtti. Bryden, piyasaların yıl sonuna kadar İngiltere Merkez Bankası'ndan iki faiz indirimi fiyatladığını ve yeni çekilen mortgage kredilerinde ortalama faizin 2023'ten bu yana en düşük seviyesine indiğini vurgulayarak, yılın ikinci yarısında mütevazı bir konut fiyat artışı beklemeye devam ettiklerini ekledi. Haziran ayında yıllık bazda konut fiyatlarındaki artış %2,5 olarak kaydedildi; bu oran Mayıs ayındaki %2,6'lık artışın hafif altında kaldı.