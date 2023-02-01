İngiltere'de konut fiyatları geriledi

Son 5 aydır gerileyen konut fiyatlarında ocak ayında düşüş yüzde 0,6 oldu. Aralık ayında düşüş yüzde 0,3 seviyesindeydi. Fiyatlar 2008 yılından bu yana ilk kez 5 ay üst üste düşüş gösterdi.

Ocak ayında fiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1,1 arttı. Ekonomistler yıllık yükselişin yüzde 1,9 olmasını bekliyordu. Aralık ayında fiyatlar yıllık bazda yüzde 2,8 artmıştı.

Ocak ayında ortalama konut fiyatı 258 bin 297 sterlin oldu.