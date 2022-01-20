Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanparaİngiltere'de konut fiyatları hızlı yükseliyor
HaberlerUzmanpara Haberleri İngiltere'de konut fiyatları hızlı yükseliyor

İngiltere'de konut fiyatları hızlı yükseliyor

İngiltere'de konut fiyatları aralık ayında satıştaki konut sayısının azlığının etkisiyle hızlı şekilde yükselmeye devam etti.

20.01.2022 - 07:38 |
İngiltere'de konut fiyatları hızlı yükseliyor

Yeterince satıcının piyasaya gelmediği ortamda RICS anketinde aralık ayında konut fiyatlarında artış rapor edenlerin net dengesi +69 oldu. Kasım ayında da bu denge +71 seviyesindeydi.

RICS Baş Ekonomisti Simon Rubinsohn yaptığı değerlendirmede, "Arz ve talep arasındaki dengesizliğin konut fiyatlarını 2022 yılı boyunca yukarı taşıyacağı giderek daha fazla bir endişe olarak dile getiriliyor" dedi.

İngiltere'de konut fiyatları kasım ayında yıllık yüzde 10 arttı.

Süper Loto'da 119 milyon 693 bin 823 TL'lik büyük ikramiye sahibini buldu
Yarıyıl tatili için flaş karar! Vali Yerlikaya duyurdu
4 maddelik kritik teklif Meclis'ten geçti! Vergiden muaf tutulacaklar
Erdoğan 'talimatı verdim' diyerek sıcak gelişmeyi duyurdu
İBB'den flaş uyarı: İzlanda kışı geliyor
'Camdaki Kız’da Cana’dan bomba hamle! ‘Olan yine Nalan’a olacak’
Belediyede rüşvet skandalında yeni gelişme!
Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu
Hadise bombayı patlattı! Sürpriz haberi Instagram'dan paylaştı
Gökhan Gönül bu sezon bir ilki yaşadı
Rum yönetiminden skandal YPG kararına Türkiye'den sert tepki!
Fenerbahçe yönetimine: Getiremiyorsunuz!
Genç öğretmenin katiline linç girişimi! Öfke dalga dalga yayılıyor
Başakşehir ve Galatasaray transfer yarışında
Yemeksepeti, 2021’in hızlı ticaret trendlerini açıkladı
Süper Loto'da 119 milyon 693 bin 823 TL'lik büyük ikramiye sahibini buldu
Süper Loto'da 119 milyon 693 bin 823 TL'lik büyük ikramiye sahibini buldu
Yarıyıl tatili için flaş karar! Vali Yerlikaya duyurdu
Yarıyıl tatili için flaş karar! Vali Yerlikaya duyurdu
4 maddelik kritik teklif Meclis'ten geçti! Vergiden muaf tutulacaklar
4 maddelik kritik teklif Meclis'ten geçti! Vergiden muaf tutulacaklar
Erdoğan 'talimatı verdim' diyerek sıcak gelişmeyi duyurdu
Erdoğan 'talimatı verdim' diyerek sıcak gelişmeyi duyurdu
İBB'den flaş uyarı: İzlanda kışı geliyor
İBB'den flaş uyarı: İzlanda kışı geliyor
'Camdaki Kız’da Cana’dan bomba hamle! ‘Olan yine Nalan’a olacak’
'Camdaki Kız’da Cana’dan bomba hamle! ‘Olan yine Nalan’a olacak’
Belediyede rüşvet skandalında yeni gelişme!
Belediyede rüşvet skandalında yeni gelişme!
Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu
Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu
Hadise bombayı patlattı! Sürpriz haberi Instagram'dan paylaştı
Hadise bombayı patlattı! Sürpriz haberi Instagram'dan paylaştı
Gökhan Gönül bu sezon bir ilki yaşadı
Gökhan Gönül bu sezon bir ilki yaşadı
Rum yönetiminden skandal YPG kararına Türkiye'den sert tepki!
Rum yönetiminden skandal YPG kararına Türkiye'den sert tepki!
Fenerbahçe yönetimine: Getiremiyorsunuz!
Fenerbahçe yönetimine: Getiremiyorsunuz!
Genç öğretmenin katiline linç girişimi! Öfke dalga dalga yayılıyor
Genç öğretmenin katiline linç girişimi! Öfke dalga dalga yayılıyor
Başakşehir ve Galatasaray transfer yarışında
Başakşehir ve Galatasaray transfer yarışında
Yemeksepeti, 2021’in hızlı ticaret trendlerini açıkladı
Yemeksepeti, 2021’in hızlı ticaret trendlerini açıkladı
Yan yatan minibüsün altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

Yan yatan minibüsün altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

Kastamonu'da kar kalınlığı 1,5 metreyi aştı

Kastamonu'da kar kalınlığı 1,5 metreyi aştı