İngiltere'de konut fiyatları hızlı yükseliyor

Yeterince satıcının piyasaya gelmediği ortamda RICS anketinde aralık ayında konut fiyatlarında artış rapor edenlerin net dengesi +69 oldu. Kasım ayında da bu denge +71 seviyesindeydi.

RICS Baş Ekonomisti Simon Rubinsohn yaptığı değerlendirmede, "Arz ve talep arasındaki dengesizliğin konut fiyatlarını 2022 yılı boyunca yukarı taşıyacağı giderek daha fazla bir endişe olarak dile getiriliyor" dedi.

İngiltere'de konut fiyatları kasım ayında yıllık yüzde 10 arttı.