İngiltere'de konut fiyatları rekor kırdı

Rightmove tarafından derlenen verilerine göre Haziran ayında konut fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 artarak 368 bin 614 GBP seviyesine çıktı.

Haziran ayında konut fiyatı bir önceki aya göre ise sadece yüzde 0,3 arttı. Alıcı talebinin Mayıs ayına göre yavaşlamasının etkisiyle Haziran ayındaki fiyat artış oranı bu yılın en düşük oranı oldu.

Rightmove yaptığı değerlendirmede, arz ve talep arasında daha iyi bir dengenin sağlanmasının, mevsimsel olarak fiyatlarda düşüş dönemine girilmesinin önümüzdeki aylarda fiyatlarda artışın yavaşlamasına katkı yapacağını ve yılın tamamında fiyatların 2021'e göre yüzde 5 civarında artış göstereceğini öngördü.