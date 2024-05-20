İngiltere'de konut fiyatları rekor seviyede

Rightmove Mayıs ortasına kadarki dört hafta içinde konutlar için ortalama satış fiyatının 375.131 sterline (474.578,23 $) ulaştığını açıkladı.

Haberin Devamı

Ancak aylık bazda %0,8'lik artış, 2024 yılında şimdiye kadarki en zayıf yükselişi temsil etti. Fiyatlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla sadece %0,6 oranında arttı.

Rightmove'un Emlak Bilimi Direktörü Tim Bannister, bahar satış sezonundaki ivmenin güçlü talebe dönüşün bir işareti olmadığını söyledi.

Bannister, "Piyasa fiyatlara duyarlı olmaya devam ediyor ve bölgelerin çoğunda fiyatların yeni rekorlara ulaşması ve mortgage oranlarının yüksek seyretmesi nedeniyle, birçok ev alıcısı için satın alınabilirlik hala zor durumda" dedi.