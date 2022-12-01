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İngiltere'de konut fiyatları sert düştü

İngiltere'de konut fiyatları kasım ayında 2020 yılı Haziran ayından bu yana görülen en büyük düşüşü yaşadı.

01.12.2022 - 10:57 |
İngiltere'de konut fiyatları sert düştü

Nationwide tarafından derlenen verilere göre kasım ayında konut fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1,4 düştü. Ekim ayında fiyatlar yüzde 0,9 azalmıştı.

Kasım ayında konut fiyatları geçen yılın aynı döneminin yüzde 4,4 üzerinde gerçekleşti. Ekim ayında fiyatlar yıllık yüzde 7,2 artmıştı.

Ekonomistler kasım ayında fiyatların bir önceki aya göre yüzde 0,3 düşmesini, 2021 yılı Kasım ayına göre yüzde 5,8 artmasını bekliyordu.

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