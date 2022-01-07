İngiltere'de konut fiyatları sert yükseldi

Halifax tarafından derlenen verilere göre İngiltere'de konut fiyatları aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,8 yükseldi.

Aralık ayında fiyatlar kasım ayına göre de yüzde 1,1 arttı.

2021 yılının tamamında ortalama konut fiyatı 24 bin 500 sterlin artarak 276 bin 91 sterlin seviyesine çıktı. Bu Mart 2003'ten bu yana görülen en büyük artış olarak kayıtlara geçti.

Aralık ayında sona eren 3 aylık dönemde de konut fiyatlarında yaşanan yüzde 3,5'lik yükseliş Kasım 2006'dan bu yana görülen en büyük artış oldu.

Halifax, 2022 yılında konut fiyatlarında yükselişin devam etmesini, ancak bunun 2020 ve 2021 yılında yaşanan yükselişlere göre daha yavaş olmasını bekliyor.