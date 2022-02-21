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İngiltere'de konut fiyatları sert yükseldi

İngiltere'de konut fiyatları Londra'da talebin toparlanmasının etkisiyle şubat ayında son 7 yılın en yüksek yıllık büyüme oranına ulaştı.

21.02.2022 - 13:37 |
İngiltere'de konut fiyatları sert yükseldi

Şubat ayında konut fiyatları ocak ayına göre yüzde 2,3 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 9,5 yükseldi. Böylelikle konut fiyatlarında 2014 yılı Eylül ayından bu yana görülen en büyük artış gerçekleşmiş oldu.

Londra'da fiyatlar 2016 yılından bu yana görülen en büyük yükselişi kaydetti.

Fiyatların yükselmesinde piyasadaki konut sayısının talep artışını yakalayamaması etkili oldu. Alıcı sayısının yüzde 16 yükseldiği şubat ayında satılık gayrimenkul sayısı yüzde 11 artış gösterdi.

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