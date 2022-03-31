İngiltere'de konut fiyatları sert yükseldi

Nationwide Building Society tarafından derlenen verilere göre mart ayında konut fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,3 arttı. Ortalama konut fiyatı 265 bin 312 sterlin seviyesine yükseldi.

Mart ayında konut fiyatları bir önceki aya göre de yüzde 1,1 arttı.

İngiltere'de konut fiyatları son 8 aydır yükselirken, pandemi öncesinin yüzde 21 üzerinde yer alıyor.