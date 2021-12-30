İngiltere'de konut fiyatları yükseldi

Nationwide tarafından derlenen verilere göre aralık ayında konut fiyatları geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 10,4 yükseldi.

Ekonomistler aralık ayında fiyatların bir önceki aya göre yüzde 0,5 artmasını bekliyordu.

Birleşik Krallık genelinde ortalama konut fiyatı aralık ayında geçen yılın aynı dönemine göre 23 bin 902 sterlin artarak 254 bin 822 sterlin oldu. Kasım ayında ortalama fiyat 252 bin 687 sterlin seviyesindeydi.

Konut fiyatları pandemi öncesine göre ise yüzde 16 yükseldi.

2021 yılında konut fiyatının en çok arttığı yer Galler oldu. Galler'de fiyatlar yıllık yüzde 15,8 artarken, Kuzey İrlanda'da fiyatlar yüzde 12,1 yükseldi. Londra'da ise yıllık fiyat artışı yüzde 4,2'de kaldı.