İngiltere'de konut fiyatları yükseliş gösterdi

Rightmove, Ağustos ayındaki %1,5'lik keskin düşüşün ardından ortalama konut satış fiyatlarının Eylül ayında %0,8 oranında arttığını açıkladı. Eylül ayındaki artış, 2016'dan bu yana Eylül ayında görülen en büyük artış oldu.

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Konutlar için istenen fiyatlar 370.759 pound ile geçen yılın %1,2 üzerine çıktı.

Rightmove'un Emlak Bilimi Direktörü Tim Bannister, konut piyasasının yeni bir hükümet ve 2020'den bu yana BoE'nin ilk faiz indirimi ile canlandığını söyledi.

Ancak Rightmove, "ikinci bir banka faizi indiriminin zamanlaması ve Ekimdeki Sonbahar Bildirisi'ndeki duyurulardan piyasanın hangi kesimlerinin etkilenebileceği dahil olmak üzere önümüzde hala belirsizlikler olduğunu" söyledi.

Rightmove'un aylık anketi de alıcılar ve satıcılar arasında anlaşmaya varılan satışların sayısının, alıcı talebinin düşük borçlanma maliyetleri nedeniyle artmasıyla bir yıl öncesine göre %27 arttığını gösterdi.

Rightmove geçen hafta ortalama beş yıllık sabit mortgage oranının %4.67 olduğunu ve Temmuz 2023'te bu oranın %6.11'e gerilediğini belirtti.