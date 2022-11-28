İngiltere'de konut fiyatlarında büyüme yavaşladı

Zoopla'nın konut fiyat endeksi ekim ayında eski İngiltere Başbakanı Liz Truss hükümetinin eylül ayı sonuna doğru açıkladığı "mini bütçe"nin tahvil piyasalarında tetiklediği satışların etkisiyle yavaşladı.

Ekim ayında konutlar için alıcı talebi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44 gerilerken, satış hacmi de geçen yıla göre yüzde 28 düştü.

Zoopla geçen ay yüzde 6 seviyesinin üzerine çıkan mortgage faiz oranlarının 2023 yılbaşında yüzde 4-5 seviyesine dönmesini beklediklerini de duyurdu.

Eylül ayında sona eren 3 ayda konut fiyatları önceki 3 aya göre yüzde 0,7 arttı. Bu, 2020 yılı Şubat ayından bu yana görülen en yavaş artış oldu. Yıllık bazda yükseliş ise yüzde 7,8'e yavaşladı.