İngiltere'de konut fiyatlarında sert düşüş

Halifax tarafından derlenen verilere göre İngiltere'de konut fiyatları artan faiz oranlarının ve karamsar ekonomik görünümün etkisiyle son 4 ayda 3. kez düştü.

Ekim ayında konut fiyatları neredeyse son 2 yılın en keskin düşüşünü yaşadı. Fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0,4 geriledi. Konut fiyatlarında yıllık bazda artış da eylül ayındaki yüzde 9,8'den yüzde 8,3'e geriledi.

Halifax Mortgages Yöneticisi Kim Kinnaird yaptığı değerlendirmede "Artan yaşam maliyetlerinin mortgage temin edebilme şartlarında sıkılaşma ile bir araya gelmesinin konut piyasası üzerinde baskı yaratmaya devam etmesi bekleniyor" dedi.

Geçtiğimiz hafta Nationwide Building Society tarafından açıklanan veriler de ekim ayında fiyatların yüzde 0,9 gerilediğini göstermişti.