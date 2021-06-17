İngiltere'de kripto para sahiplerinin sayısı arttı

FCA'nın bugün yayınladığı verilere göre, 2020 yılında 1,9 milyon olan kripto para sahibi sayısı bu yıl 2,3 milyon civarına çıktı. Kripto paranın İngiliz halkı arasında bilinirliği de yükseldi. Kripto parayı duyduğunu söyleyenlerin oranı 2020 yılındaki yüzde 73'ten yüzde 78 seviyesine yükseldi.

Kripto paraları "kumar" olarak görenlerin oranı da yüzde 47'den yüzde 38'e indi.

FCA'nın verdiği bilgiye göre İngiltere'de kripto para sahiplerinin ortalama yatırımları 2020 yılındaki 260 GBP'den 300 GBP'ye yükseldi.

Kripto para sahiplerinin profili ise değişmedi. Bu yıl da kripto paraya en çok yatırım yapanlar 35 yaşın üzerindeki üst orta sınıf erkekler oldu.