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İngiltere'de maaş desteği alanların sayısı azaldı

İngiltere’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışamayan ve hükümetin maaş destek programından faydalananların sayısının temmuz sonu itibarıyla 1,6 milyona gerilediği bildirildi.

09.09.2021 - 16:35 | | AA
İngiltere'de maaş desteği alanların sayısı azaldı

İngiltere Hazine Bakanlığı, hükümetin salgın dolayısıyla başlattığı maaş destek programına ilişkin verileri paylaştı.

Açıklamaya göre, 2021 yılının temmuz sonu itibarıyla ülkede salgın nedeniyle çalışamayan ve hükümetin maaş destek programından yararlananların sayısı 340 bin azalarak 1,6 milyona geriledi.

İngiliz hükümetinin salgının etkisini göstermeye başladığı 2020 yılının mart ayında salgın nedeniyle çalışamayanları desteklemek için oluşturduğu programdan, bu zamana kadar toplam 11,6 milyon kişi faydalandı.

Salgının İngiltere’de etkisini yoğun bir şekilde hissettirdiği 2020 yılının mayıs ayında, sadece bir ay içerisinde maaş destek programından yaklaşık 9 milyon kişi yararlanmıştı.

Ülkede normalleşme adımlarının atılması ve talebin artmasıyla birçok sektörde çalışanlar işlerine geri dönmüş olsa da halen bazı belirli sektörlerde salgının etkileri hissedilmeye devam ediliyor.

Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede halen hava yolu taşımacılığı sektöründe çalışanların yüzde 51’i ve seyahat acentelerinde çalışanların ise yüzde 41’i maaş destek programından yararlanmaya devam ediyor.

İngiltere’de temmuz ayında salgın tedbirlerinin tamamen kaldırılmasının ardından, maaş destek programının da bu ayın sonunda sonlandırılması planlanıyor.

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