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Uzmanparaİngiltere'de mağaza satışları düşüş gösterdi
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İngiltere'de mağaza satışları düşüş gösterdi

İngiltere'de mağaza satışları üç yıl sonra ilk aralık ayı düşüşünü yaşadı.

05.01.2024 - 10:13 | | Foreks Haber
İngiltere'de mağaza satışları düşüş gösterdi

İngiltere'de mağazalarda toplam perakende satışlar 2023 yılı Aralık ayında 2020 yılından bu yana ilk kez düşüşün yaşandığı aralık ayı oldu. 

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BDO tarafından açıklanan verilere göre aralık ayında toplam mağaza satışları yüzde 2,7 geriledi. Geçen yılın aynı ayında yüzde 9,8 artış yaşanmıştı. 

Gerilemede mağaza içi satışlardaki yüzde 2,6 düşüş etkili oldu. Mağaza dışı (postayla sipariş, online vb) satışlar ise aynı ayda yüzde 0,6 artış gösterdi. 

Lifestyle tarzı satışlarda yüzde 0,2 düşüş yaşanırken, fashion tarzı satışlar yüzde 6,1 geriledi. Ev eşyası satışlarında düşüş yüzde 1,6 olarak gerçekleşti. 

BDO verisi yaklaşık 10 bin mağazanın haftalık satış verilerinden derleniyor. 

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