İngiltere'de market enflasyonu düştü

Pazar araştırma şirketi Kantar tarafından derlenen verilere göre İngiltere'de marketlerde fiyatlar 27 Kasım'da sona eren 4 haftada geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,6 artı. Ancak fiyatlar Ekim ayına göre yüzde 0,1 geriledi.

Kantar'ın Perakende ve Tüketici Kavrama Bölümü Başkanı Fraser McKevitt'in verdiği bilgiye göre tüketiciler aralık ayında geçen yılın aynı döneminde aldıkları ürünler için 60 sterlin daha fazla ödemek zorunda kalacak.

Noel akşam yemeği maliyetinin geçen yıla göre yüzde 9,3 artarak 31 sterline yükseldiğini belirten McKevitt, fiyatları en hızlı artan ürünler olarak sosis, süt ve tereyağını gösterdi.

Kantar verilerine göre 27 Kasım'da sona eren 12 haftada marketlerin satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 arttı.

Tesco satışlarını yüzde 3,9 artırırken, Aldi'nin satışlarında büyüme yüzde 24,4 oldu. Sainsbury's satışlarını yüzde 4,3 yükseltirken, Morrisons'un satışları yüzde 4,7 geriledi.