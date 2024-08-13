İngiltere'de ortalama haftalık kazançlar arttı

Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre İngiltere'de ikramiyeler hariç ortalama haftalık kazançları Haziran sonuna kadarki üç aylık dönemde bir önceki yıla göre %5,4 arttı.

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Ekonomistler de ücret artışının %5,4 olacağını tahmin ediyordu.

Düzenli ücretler, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) orta vadede enflasyonu %2 hedefinde tutmakla uyumlu olduğunu düşündüğü hızın yaklaşık iki katında artıyor ve merkez bankası çarşamba günü verilerin enflasyonu hedefin üzerinde göstermesini bekliyor. Bununla birlikte işverenler düşük manşet enflasyonun önümüzdeki yıl ücretleri artırma baskısını azaltmasını bekliyor.

Chartered Institute of Personnel and Development pazartesi günü yaptığı açıklamada işverenlerin son iki yılın en düşük beklentisi olan %3 oranında ücret artışı beklediğini belirtirken, BoE tarafından yapılan bir anket %4,1 oranında ücret artışına işaret etti.