İngiltere'de şirket iflasları 10 yılın zirvesinde

İlk 3 ayda bireysel iflaslar da 2018 yılından bu yana görülen en yüksek seviyede gerçekleşti.

Şirket iflasları 1,7 milyon işletmeye 80 milyar sterlin destek sağlanan salgın döneminde keskin düşüş göstermişti.

Bu yılın ilk çeyreğinde 4896 şirketin iflası istendi. 2021 yılı ilk çeyrekte bu sayı 4 bin 615 olmuştu.

Kişisel iflaslar da ilk çeyrekte 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 32 bin 305 oldu. Bu, 2018 yılının son çeyreğinden beri en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti.